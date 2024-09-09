Рекорд Кіченок і мінімальні зміни в одиночці: оновлений рейтинг WTA після закінчення US Open

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них безперечно був хардовий "мейджор" у Нью-Йорку.

Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті США представляли одразу сім тенісисток, що є національним рекордом. Попри таку кількість, він не став надуспішним для жодної з тенісисток, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок у рейтингу

Найкраще виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пробилася до 1/16 фіналу. Ангеліна Калініна пройшла до другого кола, інші ж залишили турнір вже після першого матчу.

Такі результати майже не змінили позиції українок у рейтингу. Марта залишилася лідеркою національного заліку, а Калініна наблизилася до повернення у топ-50 у світі.

Українки в топ-200 світового рейтингу

18. Марта Костюк – 2468 очок (+1 позиція)

28. Еліна Світоліна – 1942

34. Даяна Ястремська – 1662 (-1)

52. Ангеліна Калініна – 1136 (+3)

91. Леся Цуренко – 794 (-6)

123. Дар'я Снігур – 584 (+2)

130. Юлія Стародубцева – 558 (+16)

170. Катаріна Завацька – 428 (+1)

У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – Джессіка Пегула після виходу у фінал US Open піднялася на третю сходинку, помінявшись позиціями з Коко Гофф, яка тепер шоста. З десятки випала Альона Остапенко, а піднялся в топ Емма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10

Іга Швьонтек (Польща) – 10885 очок Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 8716 Джессіка Пегула (США) – 6220 (+3) Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5871 Жасмін Паоліні (Італія) – 5398 Коко Гофф (США) – 4983 (-3) Цінь Вень Чжен (Китай) – 3980 Емма Наварро (США) – 3810 (+4) Барбора Крейчикова (Чехія) – 3631 (-1) Марія Саккарі (Греція) – 3515 (-1)

Тріумф у парному тенісі

Попри невдалий виступ українок в одиночці, US Open-2024 став особливим для нашої країни в жіночому парному розряді. Трофей у дуеті з Альоною Остапенко виграла уродженка Дніпра Людмила Кіченок.

Це був лише третій титул за всю історію на турнірах Grand Slam для представників України в будь-якому розряді. Для Людмили ж він став другим особистим – раніше вона в міксті на Вімблдоні тріумфувала з Мате Павичем у 2023 році.

Цей успіх дозволив Кіченок переписати одразу декілька національних рекордів. Серед інших, вона піднялася на найвищу сходинку в історію України в парному розряді світового рейтингу – п'яте місце.

Найкращі позиції українок у світовому рейтингу WTA у парному розряді

Людмила Кіченок – п'яте місце (2024)

Катерина Бондаренко – дев'яте (2008)

Альона Бондаренко – 14-те (2008)

Марта Костюк – 27-ме (2023)

Надія Кіченок – 29-те (2022).

Зазначимо, що також після перемоги на американському "мейджорі" Людмила Кіченок та Альона Остапенко стали першою парою, яка кваліфікувалася на Підсумковий турнір, який відбудеться у Саудівській Аравії з 2 по 9 листопада.