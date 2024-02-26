Наближення Світоліної до топ-10 та особистий рекорд Стародубцевої: оновлений рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлені рейтинги за підсумками змагань, що відбувалися 19-25 лютого. Головним турніром цього періоду став "тисячник" у Дубаї.

У ньому мали взяти участь 5 українок, проте Леся Цуренко та Марта Костюк знялися з турніру вже після проведення жеребкування основної сітки. Найкращий результат в ОАЕ продемонструвала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок

Це допомогло першій ракетці України піднятися на найвище місце у світовому рейтингу після повернення в Тур. Вона покращила своє становище на 3 позиції й наразі посідає 17-те місце.

Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна ж вилетіли після першого раунду та втратили свої позиції, як і Марта Костюк з Лесею Цуренко. Попри це, всі вони залишаються у топ-40 світового рейтингу, розташувавшись поруч із 33-ї по 36-ту сходинки.

Окремо варто відзначити прогрес Юлії Стародубцевої. Вона дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 125 у мексиканській Пуерто-Вальярті та піднялася на 130-те місце – це особистий рекорд 24-річної українки.

Топ-10 українських тенісисток у світовому рейтингу

17. Еліна Світоліна – 2332 очка (+3)

33. Даяна Ястремська – 1532 (-4)

34. Марта Костюк – 1521 (-4)

35. Ангеліна Калініна – 1470 (-3)

36. Леся Цуренко – 1464 (-2)

130. Юлія Стародубцева – 579 (+5)

135. Дарія Снігур – 555 (+3)

181. Катерина Байндль – 427 (+2)

187. Катаріна Завацька – 419 (-14)

257. Валерія Страхова – 295 (-1).

Зазначимо, що в топ-6 світового рейтингу не відбулося змін, Маркета Вондроушова та Цінь Вень Чжен помінялися між собою сьомою та восьмою сходинками, а до десятки повернулась Марія Саккарі з Греції, чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка наразі відновлюється від травми залишила топ-10 найсильніших.

Топ-10 світового рейтингу WTA