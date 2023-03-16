Мудрик дорожчий Зінченка на 20 мільйонів: Transfertmarkt оновив цінники на українців АПЛ

Авторитетний портал Transfertmarkt оновив вартість футболістів, які виступають в англійській Прем'єр-лізі. Представники України значно додали у своїй вартості.

Статус найдорожчого українського футболіста впевнено утримує Михайло Мудрик, який подорожчав одразу на 20 мільйонів. Оновлена ціна вінгера Чеслі відтепер становить 60 мільйонів євро.

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Мудрик збільшив відрив від Зінченка

Лідер лондонського Арсеналу Олександр Зінченко подорожчав на 8 мільйонів. Тепер його оцінюють у 40 мільйонів.

Захисник Евертона Віталій Миколенко залишився на попередній планці – 22 мільйони. А от вартість новачка Борнмута Іллі Забарного, який ще не дебютував в АПЛ, збільшилася на 3 мільйони – до 18 мільйонів євро.

Цінник гравця Брентфорда Єгора Ярмолюк (400 тисяч євро) теж не змінився, оскільки український хавбек продовжує грати за резервістів "бджіл".

Найдорожчим футболістом АПЛ залишився форвард МанСіті Ерлінг Голанд – 170 мільйонів євро. У 110 мільонів портал оцінює двох гравців: вінгера Арсеналу Букайо Сака та його колегу по амплуа з Манчестер Сіті Філа Фодена.