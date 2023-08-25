Присвятила успіх Україні: Онопрієнко здобула "бронзу" на ЧС із художньої гімнастики – відео

У Валенсії відбувається чемпіонат світу із художньої гімнастики. Збірну України представляють на змаганнях дві спортсменки в індивідуальному турнірі: Вікторія Онопрієнко та Поліна Каріка.

На головному світовому змаганні Україна не здобувала медалі в художній гімнастиці з 2019 року. Першу за 4 роки нагороду вдалося вибороти Вікторії Онопрієнко, пише 24 Канал.

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Вправи з булавами стали медальними для України

Українська 19-річна вихованка "Школи Дерюгіних" продемонструвала потужний виступ у вправах із булавами. Онопрієнко піднялася на третю сходинку п’єдесталу, отримавши за свій яскравий виступ у фіналі 33.550 бала.

Вікторія отримала таку ж оцінку, що й віцечемпіонка болгарка Боряна Калейн, але поступилася за додатковими показниками. Першою ж стала німкеня Дар’я Варфоломеєв із підсумковим результатом – 34,350.

Дивіться медальний виступ Вікторії Онопрієнко

Також українська грація виступить у фіналі багатоборства, куди вона вийшла з восьмим результатом, який дозволив здобути для України ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі-2024.

. Всього для нашої країни ця ліцензія стала вже 25-ю. До цього українські спортсмени здобули 7 перепусток на Олімпіаду в Парижі з легкої атлетики, 6 із плавання, 5 із стрільби, 2 зі стрибків у воду, а також по одній у боксі, сучасному п'ятиборстві, фехтуванні та футболі.

Після змагань Вікторія Онопрієнко привітала Україну з Днем Незалежності та присвятила їй перемогу.

Дивіться миле відео від Вікторії Онопрієнко