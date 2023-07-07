Під пильним оком українця: Трубін інтригуюче відреагував на ймовірний трансфер воротаря Інтера

Камерунський голкіпер Андре Онана стає все ближчим до відходу із італійського Інтера. Футболіст може стати "червоним дияволом".

Манчестер Юнайтед розглядає Андре Онана, як заміну іспанцю Давіду Де Хеа, який не продовжив контракт із англійським клубом та 1 липня 2023 року став вільним агентом.

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Стежить за тим, кого може змінити у воротах Інтера

Тому "червоним дияволам" "кров з носа" необхідно підписувати досвідченого голкіпера. Інтер хоче виручити за трансфер 27-річного воротаря збірної Камеруну близько 60 мільйонів євро. Однак пропозиція МЮ наразі зупинилась на сумі у 50 мільйонів. Перемовини між клубами продовжуються.

Перша пропозиція у вигляді 40 мільйонів плюс 5 мільйонів бонусами була відхилена італійцями. Не виключено, що сторони зійдуться на середній сумі у 55 мільйонів.

Український голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін є однією із головним замін Онана для Інтера. Повідомлялось, що "нерадзуррі" вже провели перемовини з представником українця та вдарили по руках, домовившись про 5-річний контракт. Однак наразі це все лише інсайди.

Сам Трубін відреагував на інформацію про перехід Онана в МЮ під постом відомого інсайдера Фабріціо Романо в інстаграмі.

Анатолій у коментарях поставив емодзі очей, натякаючи, що стежить за переходом камерунського візаві.

Романо закріпив коментар українського воротаря, який зібрав вже понад 3400 вподобайок підписників Фабріціо в інстаграмі.



Реакція Трубіна на можливий трансфер Онана / Скриншот із інстаграму Романо

Раніше зазначалось, що Інтер та Шахтар можуть не зійтись у фінансовому питанні трансферу Трубіна. За інформацією різних ЗМІ, "нерадзуррі" готові викласти за українця від 10-ти до 20-ти мільйонів євро. Натомість "гірники" можуть відпустити Анатолія щонайменше за 40 мільйонів.

Слова спортивного директора донеччан Даріо Срни ще більше внесла інтригу у цю тему. Він повідомив, що Трубіна продадуть лише за солідної пропозиції, яку порівняв із 100-мільйонним переходом Михайла Мудрика у лондонське Челсі.

Контракт Трубіна з Шахтарем спливає 30 червня 2024 року.