Безуса не зупинити: українець ефектним голом приніс перемогу Омонії – відео
Український півзахисник Омонії Роман Безус продовжує поповнювати свій бомбардирський рахунок. У поєдинку чемпіонату Кіпру українець оформив свій черговий шедевр.
У суботу, 17 лютого, відбувся матч 26-го туру чемпіонату Кіпру між командами Омонія та Отеллос Атіноу. У стартовому складі господарів на поле вийшов українець Роман Безус, пише 24 Канал.
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Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який забив український легіонер. На 63-й хвилині зустрічі Роман поборовся за м'яч на ліній штрафного майданчика, потім розвернувся і несподівано пробив по воротах.
Голкіпер команди суперника не встиг вчасно зреагувати на влучний постріл українця. До того ж, він не побачив момент удару. У підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою Омонії з рахунком 1:0.
Відео голу Безуса
Безус феєрить на Кіпрі
- Зазначимо, що цей гол для Романа став 12-м цього сезону у всіх турнірах. Також на рахунку українця 9 асистів.
- У чемпіонаті Кіпру Безус забив 6 голів та віддав 6 асистів у 23 поєдинках.
- Український хавбек очолює список асистентів Омонії.
- Нагадаємо, що у складі збірної України Безус зіграв 24 матчі та забив 5 голів.