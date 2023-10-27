3 хвилини – 4 голи киян: ХІТ із дублем голкіпера ефектно вийшов в Елітний раунд Ліги чемпіонів

У четвер, 26 жовтня, було на що подивитись не лише у футболі. У цей день київський ХІТ зіграв проти хорватського Олміссума у рамках Ліги чемпіонів.

Олміссум – ХІТ 1:4

Голи: Кустура, 1 – Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39

Вже на старті поєдинок пішов не за планами київського клубу. На першій хвилині Олміссум повів у рахунку 1:0. Цікаво, що попри цілу гору атак мінімальна перевага хорватів трималась аж майже до кінця матчу, повідомляє 24 Канал.

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Однак ХІТ видав надпотужну кінцівку зустрічі, забивши чотири голи у період із 37-ї по 39-ту хвилини. Спершу Педяшу для оформлення дубль знадобилось лише дві хвилини. Асистували йому Журба та Жук. А український клуб вперше повів у матчі 1:2.

А вже на 39-й хвилині Сухов теж вирішив не відставати від свого партнера по команді та двічі з одну хвилину засмутив голкіпера Олміссума. Відзначимо, що Сухов є голкіпером київського клубу, який двічі вразив порожні ворота суперника.

Рахунок на табло став вже 1:4. Педяш та Сухов перевернули гру із ніг на голову на користь ХІТа.

У господарів залишалось дуже мало часу, аби відігратись аби забити бодай ще один гол. Фінальний сигнал зафіксував вольову перемогу киян 1:4.

Це дебютна звитяга ХІТа у Лізі чемпіонів, яка достроково вивела киян в Елітний раунд змагань.

28 жовтня кияни проведуть свій останній матч Основного етапу Ліги чемпіонів проти аутсайдера групи Аята із Казахстану, який вже втратив усі шанси на вихід далі.

Нагадаємо, що у першому турі ЛЧ ХІТ несподівано вигриз очки у Спортінга (2:2).

Відеоогляд матчу