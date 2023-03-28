Солідарні з Україною: IBU не розглядає повернення росіян та білорусів до змагань

Міжнародний олімпійський комітет розглядає усі варіанти, як повернути до міжнародних змагань росіян та білорусів, поки в Україні триває війна. Із заявою виступили у Міжнародному союзі біатлоністів.

Президент IBU Олле Далін прокоментував божевільні заяви про можливе повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Очільник Міжнародного союзу біатлоністів заявив, що у біатлоні не буде небажаних представників ворожих країн.

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Далін: Все залежить від того, як зміниться ситуація тут із війною

Далін повністю стоїть на боці України у війні проти Росії та висловлює цілковиту солідарність нашому народу, який щодня безжально страждає від російської агресії.

Все залежить від того, як зміниться ситуація тут із війною. Є рішення конгресу дотримуватися відсторонення, допоки ситуація не зміниться. Питання про повернення ми навіть не розглядаємо зараз. Зараз із ними є неофіційні контакти. Це природно, що вони хочуть повернутися,

– заявив Далін.

До слова. Олле Далін був обраний президентом IBU у вересні 2018 року. До цього шведський фахівець із 2014-го був віцепрезидентом Міжнародного союзу біатлону. Також має досвід роботи на керівних посадах у Федерації біатлону Швеції.

Президент IBU нещодавно відвідав чемпіонат України з біатлону, який відбувся у Буковелі. Далін заявляв, що для нього за честь приїхати в Україну та відвідати місцевий чемпіонат.

Також очільник IBU відзначив, що у майбутньому Буковель має усі шанси, аби прийняти міжнародні змагання.