Фанат Шевченка залишить Мілан: чемпіон світу гратиме в одній лізі з Мессі
Джерело:ФК Лос-Анджелес
Французький нападник Олів'є Жиру визначився зі своїм майбутнім. Титулований форвард продовжить своєю кар'єру на американському континенті.
Офіційний сайт американської ліги МЛС повідомив про трансфер до Лос-Анджелеса зіркового Олів'є Жиру. Контракт з каліфорнійським клубом підписаний до грудня 2025 року.
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Французький нападник приєднається до свого нового клубу після завершення сезону. Чинний контракт Жиру з Міланом завершується 30 червня.
Дебютувати за Лос-Анджелес 37-річний бомбардир зможе не раніше 20 липня. В цей день каліфорнійці в рамках регулярного чемпіонату МЛС зіграють проти Сієтл Саундерз.
Відео представлення Жиру
У складі Лос-Анджелес грає партнер Жиру по збірній Франції Уго Льоріс. Голкіпер став гравцем американського клубу взимку 2024 року. Таким чином за каліфорнійців гратимуть два чемпіони світу.
Загалом в американській лізі МЛС зібралося чимало зірок світового футболу, які невдовзі повісять бутси на цвях. Тільки за останній рік до США переїхали Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та багато інших.
Головне про кар'єру Жиру
- Олів'є Жиру – найкращий бомбардир в історії збірної Франції. На рахунку форварда 57 голів у 131 матчі. Разом з "Ле Бльо" ставав чемпіоном світу у 2018 році, а також віцечемпіоном Євро-2016 та ЧС-2022.
- У складі Челсі виграв Лігу чемпіонів (2021), Кубок Англії (2018) та Лігу Європи (2019).
- До Мілану досвідчений футболіст приєднався у 2021 році. В одному з інтерв'ю він зізнався, що його кумиром в дитинстві був Андрій Шевченко та саме завдяки йому він полюбив "россонері".
- За італійський клуб Жиру зіграв 130 матчів, забив 48 голів голів та віддав 20 асистів.
- З Міланом вигравав Серію А (2022) та виходив до півфіналу ЛЧ.
- У складі лондонського Арсеналу три рази ставав володарем Кубка Англі (2014, 2015, 2017).