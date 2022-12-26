Олімпійську призерку засудили до 12 років ув'язнення в Білорусі

Диктаторська влада в Білорусі винесла перший вирок у кримінальній справі, яка розслідувалася в рамках "спецвиробництва". За ним засудили до 12 років позбавлення волі призерку Олімпійських ігор у плаванні Олександру Герасименю та Олександра Опейкіна.

Обох спортсменів визнали винними у створенні "Білоруського фонду спортивної солідарності". Саме цей фонд після фальсифікації президентських виборів у Білорусі та захоплення влади Олександром Лукашенком займався питанням санкцій щодо Білорусі. За це цей фонд у Білорусі було визнано "екстремістським", а його учасників звинувачували у "поширенні неправдивої інформації про події в Білорусі після виборів 2020 року" з серпня 2020 року до 20 травня 2022 року.

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Герасименя свого часу була головою цього фонду, а Опейкін є виконавчим директором. Згідно з обвинуваченням, через дії Опейкіна та Герасимені були скасовані деякі міжнародні турніри в Білорусі. Крім того, відповідачі закликали не допускати спортсменів збірної Білорусі до змагань, у тому числі Олімпійських ігор, а також не виступати під червоно-зеленим прапором.

Обох спортсменів звинувачували за ч. 3 ст. 361 КК (Заклики до заходів обмежувального характеру (санкцій), інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь). Їх засуджено до 12 років позбавлення волі: Герасимені – загального режиму, Опейкіна – посиленого режиму.

На думку Генпрокуратури, дії Герасимені та Опейкіна у Фонді спортивної солідарності завдали шкоди нацбезпеці Білорусі на понад 320 тисяч доларів. Відомо, що накладено арешт на майно Герасимені: понад 48 тисяч доларів на рахунках, автомобіль Land Rover, мобільні телефони iPhone та Samsung, квартиру, паркомісце, холодильник, акустичну систему тощо. Це все пішло на оплату цивільного позову.

Правда обоє спортсменів не будуть відбувати свої покарання, адже давно перебувають закордоном через переслідування білоруської влади. А суд над ними провели лише після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про зміни до кримінально-процесуального кодексу, який і дозволив судити білорусів, які перебувають за кордоном, заочно. Їх навіть дозволили засуджувати їх до розстрілу.