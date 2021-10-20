Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх
Джерело:СВС
Чемпіона Олімпійських ігор 1984 року з боксу Пола Гонсалеса визнали винним в сексуальному насильстві над двома неповнолітніми дівчатами.
Згідно з вироком, 57-річний боксер повністю визнав провину і пішов на угоду зі слідством. В результаті олімпійський чемпіон отримав три роки і чотири місяці позбавлення волі, замість 18-річного терміну.
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Що відомо про арешт Гонсалеса
Пол Гонсалес був арештований ще в грудні 2017 року. Його першою жертвою стала 13-річна дівчинка, яка тренувалася в його секції. Другий жертві було 14-років і вона була його племінницею.
Спочатку олімпійський чемпіон був випущений під заставу в 50 тисяч доларів, які йому зібрали шанувальники його боксерського таланту.
Бабуся однієї з жертв не погоджується з таким м'яким покаранням для насильника і найближчим часом буде подана апеляція. Гонсалес тепер вважається злочинцем на сексуальному грунті 1-го рівня. Таким чином, після звільнення йому доведеться реєструватися як сексуальний злочинець до кінця свого життя.
- Додамо, що Пол Гонсалес був героєм Олімпіади-1984 Лос-Анджелесі. На шляху до фіналу американець переміг усіх своїх суперників, в тому числі майбутнього олімпійського чемпіона корейця Кім Гван Сона і завоював золоту медаль. Крім того, Гонсалес був визнаний найбільш технічним боксером Олімпійських Ігор.