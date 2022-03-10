Олімпійський призер Горуна просить відправити його в зону бойових дій

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 в Токіо Станіслав Горуна розповів про свою готовність протистояти російській військовій агресії.

Спортсмени боронять державу

Горуна розповів, що просив командування надіслати його на передову.

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"Зараз війна. Яка різниця – ти спортсмен, політик, прибиральник, актор? Нині питання просто у виживанні нас як народу. Я отримав дзвінок о 4-й ранку: "Стас, підйом. Почалась війна". Я одразу зібрав речі, прибув до частини. Отримав інструктаж, вступив у вбрання. Нам видали зброю", – почав він.

Станіслав хоче поїхати у зону бойових дій біля Києва або Одеси.

Я фізично підготовлений. Швидко реагую, вмію швидко приймати рішення. Просив командування відправити мене під Київ чи до Одеси – ближче до бойових дій, щоб я був кориснішим", – сказав Горуна.

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