Дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан продав нагороди заради допомоги ЗСУ

Знаменитий український веслувальник Юрій Чебан виставив на аукціон три олімпійські медалі. Виручені кошти чемпіон віддав воїнам Збройних сил України.

Надзичайно потужний вчинок зробив найтитулованіший веслувальник України Юрій Чебан. Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каное вирішив допомогти воїнам ЗСУ. Заради цього він виставив на ауціон свої найцінніші нагороди – дві золоті і одну бронзову медалі ОІ.

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За підсумками онлайн-аукціону вдалося виручити 109 тисяч 452 доларів. Всі кошти олімпійський чемпіон віддав захисникам України.

"Заробили понад 100 тисяч доларів, і це лише початок. Ми чекали трохи більше, бо спілкувалися з організаторами цього аукціону, які дали нам попередню оцінку з цих медалей. Сказали, що ціна має бути вищою. Ми не орієнтувалися на цю ціну, але хотіли зібрати якнайбільше", – сказав Чебан.

Прославлений український спортсмен пояснив свій вчинок тим, що в такій спосіб хотів віддячити своїй Батьківщині.

Справді шкода було віддавати, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше, ніж просто лежати на полиці та припадати пилом. Якоїсь миті країна мені надала хороші можливості, і я хочу відплатити тим же,

– відмітив Чебан.

Нагадаємо, що Юрій Чебан двічі вигравав золото Олімпіад: у Лондоні-2012 та Ріо-2016 на дистанції 200 метрів у веслуванні на каное. А у Пекіні-2020 українець був бронзовим призером змагань на дистанції 500 метрів.