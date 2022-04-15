Олімпійський чемпіон Верняєв показав, як окупанти зруйнували спортивну інфраструктуру у Харкові

15 квітня 2022 , 14:04
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олега Верняєва

Український гімнаст Олег Верняєв на початку квітня доєднався до лав захисників України. Олімпійський чемпіон поділився моторошними відео з Харкова.

Верняєв влаштував екскурсію Харковом

Постійні обстріли окупантів зруйнували велику кількість будівель у Харкові. Серйозно постраждала спортивна інфраструктура.

Читайте також Окупанти під Ізюмом вбили батька олімпійського призера Воробйова

Верняєв поділився у своєму інстаграмі відео, як виглядають зали для фехтування та боксу. Він них залишилися одні руїни.

У спортивному залі для занять боксом ховалися від обстрілів жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки. На щастя, вони вчасно встигли залишити будівлю та врятуватися, розповів Олег.

Відео з Харкова

Також на одному з відео спортсмен запросив самих росіян до Харкова, аби вони переконалися у злочинах своїх земляків.

Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.

Здобутки гімнаста

  • 27-річний український гімнаст у 2016-му став олімпійським чемпіоном Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіоном Олімпіади у багатоборстві.
  • Верняєв – 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон-2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 у багатоборстві.
  • 6-разовий чемпіон Європи (усього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).
Автор: Дарина Жданович