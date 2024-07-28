Камбек дозволив Ястремській стартувати з перемоги на Олімпіаді: з ким далі гратимуть українки

Даяна важко почала матч проти Лаури Пігоссі та була на межі вильоту. Проте вбивчий останній сет дозволив їй доєднатися у другому колі до Костюк та Світоліної.

Лаура Пігоссі (Бразилія) – Даяна Ястремська (Україна) 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

На олімпійському турнірі з тенісу нарешті стартував жіночий одиночний турнір. Більшість матчів 1/32 фіналу не відбулись в суботу через сильну зливу, пише 24 Канал.

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Камбек Ястремської

З чотирьох українок на корт змогли вийти лише троє, адже Ангеліна Калініна знялась з турніру через хворобу. А ось інші три наші спортсменки пройшли у наступне коло.

Найважче матч дався Даяні Ястремській, суперницею якої була друга ракетка Бразилії Лаура Пігоссі. Перший сет пройшов під диктовку південноамериканки, яка зробила три брейки та повела у рахунку.

Вирішальне значення мав другий сет, протягом якого обидві тенісистки діяли надійно та віддали лише по одному "своєму" гейму. Справа йшла до тайбрейку, але за рахунку 5:5 Ястремська змогла взяти гейм на подачі Пігоссі та довела сет до рахунку 7:5.

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Це надало сил Даяні, яка у фінальному сеті рознесла суперницю з рахунком 6:0. Таким чином, одеситка вийшла в 1/16 фіналу, де її опоненткою стане Каміла Осоріо з Колумбії.

Також у друге коло пройшли Еліна Світоліна та Марта Костюк. Перша ракетка України битиметься із Кларою Бюрель (Франція), а ось на Світоліну очікує матч із шостою ракеткою світу Джессікою Пегулою зі США.