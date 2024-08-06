Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 7 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань дванадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В столиці Франції наближаються до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до Парижу, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 7 серпня
У середу, 7 серпня, відбудеться дванадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 20-ти видах спорту. Із них 10 будуть з медалями на кону:
- легка атлетика, 400 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, 3000 метрів з перепонами (чоловіки)
- легка атлетика, метання диска (чоловіки)
- легка атлетика, стрибки з жердиною (жінки)
- легка атлетика, ходьба, марафон, змішана естафета
- важка атлетика, 61 кілограм (чоловіки)
- важка атлетика, 49 кілограмів (чоловіки)
- бокс, до 63,5 кілограмів (чоловіки)
- бокс, до 80 кілограмів (чоловіки)
- греко-римська боротьба, до 77 кілограмів (чоловіки)
- греко-римська боротьба, до 97 кілограмів (чоловіки)
- вільна боротьба, до 50 кілограмів (жінки)
- тхеквондо, до 58 кілограмів (чоловіки)
- тхеквондо, до 49 кілограмів (жінки)
- синхронне плавання, акробатична програма, групи
- велоспорт, гонка переслідування (чоловіки)
- велоспорт, командна гонка переслідування (жінки)
- парусний спорт, швертбот (чоловіки)
- парусний спорт, швертбот (жінки)
- парусний спорт, швертбот (мікст)
- парусний спорт, багатокорпусник (мікст)
- спортивне скелелазіння, швидкість (жінки)
- скейтбординг, парк (чоловіки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 7 серпня буде представлена у дев'яти видах спорту. При цьому у чотирьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.
Вже гарантував собі медаль Олександр Хижняк, українець у фіналі з боксу змагатиметься із казахом Нурбеком Оралбаєм. Крім того, маємо надії на медалі у ходьбі-естафеті за участі Івана Банзерука та Людмили Оляновської.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 7 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|08:30
|Легка атлетика, ходьба, марафон, змішана естафета
|Іван Банзерук, Людмила Оляновська
|10:30
|Гребний спринт, байдарки-одиночки (ж)
|Марія Повх
|11:05
|Легка атлетика, стрибки у висоту (ч)
|Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко
|12:00
|Вільна боротьба, до 50 кілограмів (ж)
|Юї Сусакі – Оксана Лівач
|12:00
|Греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (ч)
|Парвіз Насібов – Мате Немес
|12:00
|Греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (ч)
|Чан Хайтао – Жан Беленюк
|12:40
|Гребний спринт, каное-одиночки 1000 метрів (ч)
|Павло Алтухов
|16:00
|Стрибки у воду, трамплін 3 метри (ж)
|Вікторія Кесар
|23:50
|Бокс, до 80 кілограмів
|Нурбек Оралбай – Олександр Хижняк
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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