Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 7 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань дванадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В столиці Франції наближаються до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до Парижу, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 7 серпня

У середу, 7 серпня, відбудеться дванадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 20-ти видах спорту. Із них 10 будуть з медалями на кону:

легка атлетика, 400 метрів (чоловіки)

легка атлетика, 3000 метрів з перепонами (чоловіки)

легка атлетика, метання диска (чоловіки)

легка атлетика, стрибки з жердиною (жінки)

легка атлетика, ходьба, марафон, змішана естафета

важка атлетика, 61 кілограм (чоловіки)

важка атлетика, 49 кілограмів (чоловіки)

бокс, до 63,5 кілограмів (чоловіки)

бокс, до 80 кілограмів (чоловіки)

греко-римська боротьба, до 77 кілограмів (чоловіки)

греко-римська боротьба, до 97 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 50 кілограмів (жінки)

тхеквондо, до 58 кілограмів (чоловіки)

тхеквондо, до 49 кілограмів (жінки)

синхронне плавання, акробатична програма, групи

велоспорт, гонка переслідування (чоловіки)

велоспорт, командна гонка переслідування (жінки)

парусний спорт, швертбот (чоловіки)

парусний спорт, швертбот (жінки)

парусний спорт, швертбот (мікст)

парусний спорт, багатокорпусник (мікст)

спортивне скелелазіння, швидкість (жінки)

скейтбординг, парк (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 7 серпня буде представлена у дев'яти видах спорту. При цьому у чотирьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.

Вже гарантував собі медаль Олександр Хижняк, українець у фіналі з боксу змагатиметься із казахом Нурбеком Оралбаєм. Крім того, маємо надії на медалі у ходьбі-естафеті за участі Івана Банзерука та Людмили Оляновської.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 7 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 08:30 Легка атлетика, ходьба, марафон, змішана естафета Іван Банзерук, Людмила Оляновська 10:30 Гребний спринт, байдарки-одиночки (ж) Марія Повх 11:05 Легка атлетика, стрибки у висоту (ч) Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко 12:00 Вільна боротьба, до 50 кілограмів (ж) Юї Сусакі – Оксана Лівач 12:00 Греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (ч) Парвіз Насібов – Мате Немес 12:00 Греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (ч) Чан Хайтао – Жан Беленюк 12:40 Гребний спринт, каное-одиночки 1000 метрів (ч) Павло Алтухов 16:00 Стрибки у воду, трамплін 3 метри (ж) Вікторія Кесар 23:50 Бокс, до 80 кілограмів Нурбек Оралбай – Олександр Хижняк

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: