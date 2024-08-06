Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 7 серпня

6 серпня 2024, 23:20
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33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань дванадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В столиці Франції наближаються до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до Парижу, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 7 серпня

У середу, 7 серпня, відбудеться дванадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 20-ти видах спорту. Із них 10 будуть з медалями на кону:

  • легка атлетика, 400 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, 3000 метрів з перепонами (чоловіки)
  • легка атлетика, метання диска (чоловіки)
  • легка атлетика, стрибки з жердиною (жінки)
  • легка атлетика, ходьба, марафон, змішана естафета
  • важка атлетика, 61 кілограм (чоловіки)
  • важка атлетика, 49 кілограмів (чоловіки)
  • бокс, до 63,5 кілограмів (чоловіки)
  • бокс, до 80 кілограмів (чоловіки)
  • греко-римська боротьба, до 77 кілограмів (чоловіки)
  • греко-римська боротьба, до 97 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 50 кілограмів (жінки)
  • тхеквондо, до 58 кілограмів (чоловіки)
  • тхеквондо, до 49 кілограмів (жінки)
  • синхронне плавання, акробатична програма, групи
  • велоспорт, гонка переслідування (чоловіки)
  • велоспорт, командна гонка переслідування (жінки)
  • парусний спорт, швертбот (чоловіки)
  • парусний спорт, швертбот (жінки)
  • парусний спорт, швертбот (мікст)
  • парусний спорт, багатокорпусник (мікст)
  • спортивне скелелазіння, швидкість (жінки)
  • скейтбординг, парк (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 7 серпня буде представлена у дев'яти видах спорту. При цьому у чотирьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.

Вже гарантував собі медаль Олександр Хижняк, українець у фіналі з боксу змагатиметься із казахом Нурбеком Оралбаєм. Крім того, маємо надії на медалі у ходьбі-естафеті за участі Івана Банзерука та Людмили Оляновської.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 7 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
08:30 Легка атлетика, ходьба, марафон, змішана естафета Іван Банзерук, Людмила Оляновська
10:30 Гребний спринт, байдарки-одиночки (ж) Марія Повх
11:05 Легка атлетика, стрибки у висоту (ч) Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко
12:00 Вільна боротьба, до 50 кілограмів (ж) Юї Сусакі – Оксана Лівач
12:00 Греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (ч) Парвіз Насібов – Мате Немес
12:00 Греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (ч) Чан Хайтао – Жан Беленюк
12:40 Гребний спринт, каное-одиночки 1000 метрів (ч) Павло Алтухов
16:00 Стрибки у воду, трамплін 3 метри (ж) Вікторія Кесар
23:50 Бокс, до 80 кілограмів Нурбек Оралбай – Олександр Хижняк

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека