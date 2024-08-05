Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 6 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань одинадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В Парижі не зупиняються ні на мить літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до столиці Франції, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 6 серпня
У вівторок, 6 серпня, відбудеться одинадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 20-ти видах спорту. Із них 9 будуть з медалями на кону:
- легка атлетика, 1500 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, стрибки у довжину (чоловіки)
- легка атлетика, 200 метрів (жінки)
- легка атлетика, 3000 метрів з перепонами (жінки)
- легка атлетика, метання молоту (жінки)
- стрибки у воду, вишка 10 метрів (жінки)
- бокс, до 60 кілограмів (жінки)
- греко-римська боротьба, до 60 кілограмів (чоловіки)
- греко-римська боротьба, до 130 кілограмів (чоловіки)
- вільна боротьба, до 68 кілограмів (жінки)
- серфінг (чоловіки)
- серфінг (жінки)
- кінний спорт, особистий конкур
- скейтбординг, парк (жінки)
- велоспорт, трекові велогонки, командний спринт (чоловіки)
- парусний спорт, швертбот (чоловіки)
- парусний спорт, швертбот (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 6 серпня буде представлена у шести видах спорту. При цьому жоден із наших спортсменів не матиме можливість виграти медаль.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 6 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:30
|Гребний спринт, байдарки-четвірки 500 метрів (ч)
|Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін
|11:00
|Скелелазіння, болдеринг (ч)
|Євгенія Казбекова
|12:00
|Гребний спринт, каное-двійки 500 метрів (ж)
|Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
|12:00
|Вільна боротьба, до 50 кілограмів (ж)
|Актенге Кеунімаєва – Оксана Лівач
|12:30
|Гребний спринт, каное-двійки 500 метрів (ч)
|Олег Кухарик, Ігор Трунов
|14:00
|Спортивне скелелазіння, швидкість (ч)
|Ярослав Ткач
|21:05
|Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж)
|Анна Рижикова
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
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