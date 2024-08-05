Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 6 серпня

5 серпня 2024, 22:56
Читать новость на русском

33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань одинадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі не зупиняються ні на мить літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до столиці Франції, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, відбудеться одинадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 20-ти видах спорту. Із них 9 будуть з медалями на кону:

  • легка атлетика, 1500 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, стрибки у довжину (чоловіки)
  • легка атлетика, 200 метрів (жінки)
  • легка атлетика, 3000 метрів з перепонами (жінки)
  • легка атлетика, метання молоту (жінки)
  • стрибки у воду, вишка 10 метрів (жінки)
  • бокс, до 60 кілограмів (жінки)
  • греко-римська боротьба, до 60 кілограмів (чоловіки)
  • греко-римська боротьба, до 130 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 68 кілограмів (жінки)
  • серфінг (чоловіки)
  • серфінг (жінки)
  • кінний спорт, особистий конкур
  • скейтбординг, парк (жінки)
  • велоспорт, трекові велогонки, командний спринт (чоловіки)
  • парусний спорт, швертбот (чоловіки)
  • парусний спорт, швертбот (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 6 серпня буде представлена у шести видах спорту. При цьому жоден із наших спортсменів не матиме можливість виграти медаль.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 6 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
10:30 Гребний спринт, байдарки-четвірки 500 метрів (ч) Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін
11:00 Скелелазіння, болдеринг (ч) Євгенія Казбекова
12:00 Гребний спринт, каное-двійки 500 метрів (ж) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
12:00 Вільна боротьба, до 50 кілограмів (ж) Актенге Кеунімаєва – Оксана Лівач
12:30 Гребний спринт, каное-двійки 500 метрів (ч) Олег Кухарик, Ігор Трунов
14:00 Спортивне скелелазіння, швидкість (ч) Ярослав Ткач
21:05 Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж) Анна Рижикова

Читайте також Додаткова мотивація: скільки грошей зароблять українські спортсмени за медалі на Олімпіаді-2024

Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека