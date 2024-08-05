Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 6 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань одинадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі не зупиняються ні на мить літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до столиці Франції, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, відбудеться одинадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 20-ти видах спорту. Із них 9 будуть з медалями на кону:

легка атлетика, 1500 метрів (чоловіки)

легка атлетика, стрибки у довжину (чоловіки)

легка атлетика, 200 метрів (жінки)

легка атлетика, 3000 метрів з перепонами (жінки)

легка атлетика, метання молоту (жінки)

стрибки у воду, вишка 10 метрів (жінки)

бокс, до 60 кілограмів (жінки)

греко-римська боротьба, до 60 кілограмів (чоловіки)

греко-римська боротьба, до 130 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 68 кілограмів (жінки)

серфінг (чоловіки)

серфінг (жінки)

кінний спорт, особистий конкур

скейтбординг, парк (жінки)

велоспорт, трекові велогонки, командний спринт (чоловіки)

парусний спорт, швертбот (чоловіки)

парусний спорт, швертбот (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 6 серпня буде представлена у шести видах спорту. При цьому жоден із наших спортсменів не матиме можливість виграти медаль.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 6 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:30 Гребний спринт, байдарки-четвірки 500 метрів (ч) Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін 11:00 Скелелазіння, болдеринг (ч) Євгенія Казбекова 12:00 Гребний спринт, каное-двійки 500 метрів (ж) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок 12:00 Вільна боротьба, до 50 кілограмів (ж) Актенге Кеунімаєва – Оксана Лівач 12:30 Гребний спринт, каное-двійки 500 метрів (ч) Олег Кухарик, Ігор Трунов 14:00 Спортивне скелелазіння, швидкість (ч) Ярослав Ткач 21:05 Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж) Анна Рижикова

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: