Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 5 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри тривають у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань десятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В Парижі не зупиняються ні на мить літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до столиці Франції, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 5 серпня
У понеділок, 5 серпня, відбудеться дев'ятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 21 виді спорту. Із них 9 будуть з медалями на кону:
- стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (чоловіки)
- стрільба, скит (жінки)
- спортивна гімнастика, бруса (чоловіки)
- спортивна гімнастика, перекладина (чоловіки)
- спортивна гімнастика, колода (жінки)
- спортивна гімнастика, вільні вправи (жінки)
- легка атлетика, стрибки з жердиною (чоловіки)
- легка атлетика, 800 метрів (жінки)
- легка атлетика, 5000 метрів (жінки)
- легка атлетика, метання диска (жінки)
- баскетбол, 3х3 (чоловіки)
- баскетбол, 3х3 (жінки)
- гребний слалом, екстрим-слалом (чоловіки)
- гребний слалом, екстрим-слалом (жінки)
- велоспорт, трекові гонки, командний спринт (жінки)
- тріатлон, змішана естафета
- серфінг (чоловіки)
- серфінг (жінки)
- бадмінтон, одиночний розряд (чоловіки)
- бадмінтон, одиночний розряд (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 5 серпня буде представлена у семи видах спорту. Три з них можуть принести нашій країні медаль. Павло Коростильов виступить у фіналі зі стрільби зі скорострільного пістолету на 25 метрах.
У свою чергу Вікторія Ус стартуватиме із чвертьфіналу в екстрим-слаломі. Головні ж надії покладаємо на гімнастів Іллю Ковтуна та Олега Верняєва, які виконуватимуть вправи на брусах.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 5 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:30
|Стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (ч)
|Павло Коростильов
|11:00
|Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ж)
|Софія Лискун
|11:50
|Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж)
|Анна Рижкова, Вікторія Ткачук
|12:20
|Легка атлетика, 400 метрів (ч)
|Олександр Погорілко
|12:45
|Спортивна гімнастика, бруса (ч)
|Ілля Ковтун, Олег Верняєв
|16:00
|Вільна боротьба, до 68 кілограмів (ж)
|Тетяна Ріжко – Ніша Ніша
|16:30
17:15
17:45
|Гребний слалом, екстрим-слалом (ж)
|Вікторія Ус
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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