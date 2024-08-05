Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 5 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри тривають у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань десятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі не зупиняються ні на мить літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу приїхали до столиці Франції, щоб визначити долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, відбудеться дев'ятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 21 виді спорту. Із них 9 будуть з медалями на кону:

стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (чоловіки)

стрільба, скит (жінки)

спортивна гімнастика, бруса (чоловіки)

спортивна гімнастика, перекладина (чоловіки)

спортивна гімнастика, колода (жінки)

спортивна гімнастика, вільні вправи (жінки)

легка атлетика, стрибки з жердиною (чоловіки)

легка атлетика, 800 метрів (жінки)

легка атлетика, 5000 метрів (жінки)

легка атлетика, метання диска (жінки)

баскетбол, 3х3 (чоловіки)

баскетбол, 3х3 (жінки)

гребний слалом, екстрим-слалом (чоловіки)

гребний слалом, екстрим-слалом (жінки)

велоспорт, трекові гонки, командний спринт (жінки)

тріатлон, змішана естафета

серфінг (чоловіки)

серфінг (жінки)

бадмінтон, одиночний розряд (чоловіки)

бадмінтон, одиночний розряд (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 5 серпня буде представлена у семи видах спорту. Три з них можуть принести нашій країні медаль. Павло Коростильов виступить у фіналі зі стрільби зі скорострільного пістолету на 25 метрах.

У свою чергу Вікторія Ус стартуватиме із чвертьфіналу в екстрим-слаломі. Головні ж надії покладаємо на гімнастів Іллю Ковтуна та Олега Верняєва, які виконуватимуть вправи на брусах.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 5 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:30 Стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (ч) Павло Коростильов 11:00 Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ж) Софія Лискун 11:50 Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж) Анна Рижкова, Вікторія Ткачук 12:20 Легка атлетика, 400 метрів (ч) Олександр Погорілко 12:45 Спортивна гімнастика, бруса (ч) Ілля Ковтун, Олег Верняєв 16:00 Вільна боротьба, до 68 кілограмів (ж) Тетяна Ріжко – Ніша Ніша 16:30

17:15

17:45 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус

Читайте також Додаткова мотивація: скільки грошей зароблять українські спортсмени за медалі на Олімпіаді-2024

Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: