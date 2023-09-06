Париж ризикує бути позбавленим права на проведення Олімпійських ігор-2024: деталі скандалу

Всесвітня антидопінгова організація має претензії до свого французького філіалу. Це може вилитись у заборону на участь у змагання для французьких спортсменів, а також скасування Олімпіади у столиці Франції.

Вже наступного року мають пройти Олімпійські ігри-2024. Грандіозні змагання мають пройти у столиці Франції Парижі, але тепер їх проведення під питанням.

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Всесвітнє антидопінгове агентство має претензії (WADA) має претензії до Французького антидопінгового агентства (AFLD). Причиною є ухвалення низки рішень, які не відповідають всесвітньому антидопінговому кодексу.

У свою чергу AFLD вважає такі заяви неприйнятними та розглядає їх як спробу шантажу та тиску. Серед можливих санкцій називаються дискваліфікація французьких спортсменів, а також заборона на про Олімпіади на території Франції.

Нагадаємо, що 33-і літні Олімпійські Ігри мають розпочатися менш ніж за рік. Церемонія відкриття запланована на 26 липня 2024 року на арені "Стад де Франс". Кінець Олімпіади – 11 серпня того ж року.

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Відзначимо, що досі залишається відкритим питання участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях. Наразі у міжнародних турнірах представники країн-терористок мають змогу виступати під нейтральним прапором.

МОК вже виключила можливість допуску Росії та Білорусі як країн до Олімпійських ігор. До слова, Україна вже здобула 30 олімпійських ліцензій на Ігри-2024, серед них найбільше – у легкій атлетиці (8).