Олімпіада-2024: де в Україні безкоштовно дивитися змагання у Парижі

Вже 26 липня стартують літні Олімпійські ігри-2024. Змагання 4-річчя відбуватимуться у Парижі та у 16 інших містах по усій європейській частині Франції, а також на острові Таїті.

Честь України у Франції захищатиме 140 спортсменів. Вони виступатимуть у 23-х видах спорту. Найбільше представництво буде у легкій атлетиці – 25 атлетів, інформує 24 Канал.

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Скільки учасників від України поїде на Ігри у Францію

Найменше у важкій атлетиці та бадмінтоні – по одному спортсмену.

Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпіаді. Перед цим антирекорд був на Олімпійських іграх-2020 Токіо, які через пандемію коронавірусу були відтерміновані на рік – 155 спортсменів.

До слова. Олімпійські ігри-2024 у Парижі відбуватимуться до 11 серпня.

Де дивитись Олімпіаду-2024

Суспільне Спорт – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно Ігри-2024 на телебаченні та онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

місцевих телеканалах Суспільного Мовлення

сайт Суспільне Спорт

Церемонії відкриття та закриття Олімпіади у Франції можна буде переглянути на першому каналі Суспільного Мовлення. Також щодня включатимуться інформаційно-аналітичні студії.

Щодня Суспільне показуватиме 14 годин змагань із Франції. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку (за київським часом). Змагання показуватимуть до опівночі.

На сайті 24 Каналу буде уся свіжа інформація із Олімпійських ігор-2024.