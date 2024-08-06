Найкращий камбек в історії Олімпійських ігор: збірна Сербії з баскетболу виграла мертвий матч

Підопічні Станіслава Пешича були близькими до провалу в 1/4 фіналу олімпійського турніру з баскетболу. Втім у другій половині дня Сербія змогла повернутися у гру та залишитись серед претендентів на медалі.

Сербія – Австралія 95:90 (17:32, 23:25, 25:11, 25:17, 13:8)

На літніх Олімпійських іграх-2024 продовжується баскетбольний турнір серед чоловіків. На вівторок, 6 серпня, були призначені матчі 1/4 фіналу, пише 24 Канал.

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Крутий камбек Йокича

Одним з найбільш інтригуючих поєдинків була битва Сербії та Австралії. Обидві команди посіли друге місце у групі, а у чвертьфіналі балканці вважались фаворитом пари.

Втім старт поєдинку був за австралійцями. Бронзові призери ОІ-2020 розгромили сербів у першій чверті (17:31), а у другій довели рахунок до переваги аж у 24 бали (22:46).

У той момент мало хто вірив у камбек Сербії, проте Нікола Йокич з партнерами здійснили майже неможливе. Спочатку серби вирвали перемогу у другому періоді (23:25), а у другій половині матчу ліквідували відставання від Австралії.

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Основний час гри завершився внічию 82:82, а вже у овертаймі Сербія на куражі добила "бумерів". Фінальний рахунок – 95:90. Цікаво, що до цього на Олімпіадах жодна команда не відігрувала 24 бали. Найкращим гравцем зустрічі став захисник Маямі Петті МІллс з 26 очками.

Відеоогляд матчу Сербія – Австралія:

У свою чергу Йокич набрав найбільше балів серед сербської команди – 21. У півфіналі балканці зіграють із переможцем пари Бразилія – США. У свою чергу іншу пару 1/2 фіналу складуть Німеччина та Франція.