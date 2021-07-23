Олімпіада-2020: де дивитися змагання онлайн

У п'ятницю, 23 липня, офіційно стартували XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Трансляція змагання буде доступна й українським вболівальникам.

В іграх візьмуть участь близько 11 тисяч спортсменів у 33 видах спорту з понад 200 країн світу. Вони розіграють 339 комплектів нагород. Україну представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).

До теми Екскурс по Олімпійських іграх-2020: розклад, де дивитися, які шанси в України

Транслюватиме змагання UA: ПЕРШИЙ. Також дивіться Олімпіаду на сайті Суспільне Спорт.

Варто відзначити, що між Україною та Японію шість годин різниці в часі. Тож більшість змагань розпочинатимуться тоді, коли в Україні буде ніч. Однак фінали змагань припадатимуть на світлу пору доби.

Спорт 24 буде оперативно інформувати про події на Олімпіаді-2020.