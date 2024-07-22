"Росія нікому не оголошувала війну": президентка ФЛГР цинічно висміяла олімпійське перемир'я

За лічені дні в Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри. Свято спорту триватиме з 26 липня по 11 серпня.

У п’ятницю, 19 липня, МОК оголосив початок олімпійського перемир’я. Воно стартувало за тиждень до відкриття Олімпіади-2024 та закінчиться через такий самий відрізок після закриття Паралімпіади-2024.

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Забула про війну

Цю подію прокоментувала президентка Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Єлена В'яльбе. Вона цинічно висміяла ініціативу МОК і відкинула оголошення перемир’я на час Олімпійських ігор у столиці Франції.

Колишня спортсменка при цьому заявила, що Росія не веде війну проти України, тож у припиненні бойових дій немає сенсу, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

МОК оголосив олімпійське перемир’я? А це що за організація?! Нехай займаються Олімпійськими іграми. Це 100% порожні слова від МОК. Вони ж хочуть перемир’я в усьому світі, тож, не думаю, що хтось буде до них прислухатися. Росія нікому не оголошувала війну. Про яке перемир’я може йти мова?

– сказала В'яльбе.

. В літній Олімпіаді-2024 візьме участь 15 "нейтральних" атлетів з Росії . Їх було допущено більше, проте деякі з них відмовилися змагатися не під своїм прапором.

Нагадаємо, що раніше щодо майбутньої Олімпіади висловилася 2-разова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева. Вона через відмову українців тиснути руки росіянам назвала наших спортсменів "недоумками" та звинуватила в нацизмі.