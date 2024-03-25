Перший в історії матч: олімпійська збірна України поступилася Японії U-23

Олімпійська збірна України провела товариський матч проти команди Японії у межах підготовки до Ігор у Парижі. Підопічні Ротаня поступилися з рахунком 0:2.

Зазначимо, матч з японською командою став першим для України у межах підготовки до Олімпійських ігор-2024. Влітку минулого року українці вперше пробились на Ігри з футболу за підсумками виступу на молодіжному чемпіонаті Європи, пише 24 Канал.

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Японія U-23 – олімпійська збірна України 2:0

Голи: Сато, 48, Танака, 76

Команда Японії мала перевагу у першому таймі. Суперники створили кілька гольових нагод біля воріт України, однак забити не вдалося. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

На початку другої половини матчу японці забили перший гол. Після подачі з кутового футболіст японців влучив ударом головою у каркас воріт, а першим на добиванні був півзахисник Кейн Сато.

На 76-й хвилині Японія вдалося подвоїти перевагу. Після кількох помилок "синьо-жовтих" у захисті хавбек Сатосі Танака отримав м'яч у штрафному майданчику та точно пробив у дальній кут воріт.

Українцям не вдалося відповісти. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Японії.

Матч за участі олімпійської збірної: дивіться відео

Що відомо про олімпійську збірну