Олімпійська чемпіонка з біатлону подарувала медаль юним фанаткам: емоційне фото

Шведська біатлоністка Ганна Еберг стала тріумфаторкою жіночого спринту в Естерсунді. Спортсменка вирішила зробити приємний подарунок юним уболівальницям.

Красивий вчинок біатлоністки

26-річна біатлоністка виграла спринт на очах рідних уболівальників. Ганна Еберг не стала зберігати на пам'ять свою золоту медаль, а віддала її юним дівчаткам, які підтримували спортсменку з трибун.

Цікаво дізнатись Усі найсильніші: збірна України з біатлону визначилися зі складом на спринт в Естерсунді

Емоції фанаток після подарунку безцінні. Вони не могли повірити свої очам, коли до них на трибунах підійшла Еберг та подарувала нагороду. Дівчата лише з подивом та захопленням дивились на такий вчинок.

Еберг ж зробила декілька світлин з уболівальницями, але дівчатка у той момент були ще досі під враженням від вчинку спортсменки. Вони не могли звести погляд із нагороди.



Ганна Еберг віддала медаль фанатці / Фото Getty Images

Перемога Еберг у спринті

Шведська біатлоністка з перемоги розпочала для себе новий сезон. Еберг з нулями стала першою, випередивши Анаїс Шевальє-Буше із Франції та норвежку Марте Олсбю Ройселанд.

Українки ж завершили гонку за межами топ-20. Найкращою стала Олена Білосюк – 24 позиція.

Ганна Еберг – олімпійська чемпіонка-2018 у Пхьончхані в індивідуальній гонці. Також у 2018 році здобула "срібло" у жіночій естафеті. Біатлоністка, яка ставала багаторазовою призеркою чемпіонату світу, є номером один у жіночій команді.

Вже 2 грудня Еберг спробує повторити успіх та поборотись за нагороди у спринті в Естерсунді. Початок гонки о 14:45 за київським часом. Ганна стартує під 16-м номером.