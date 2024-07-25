Глевкий дебют: Полісся програло Олімпії у першому матчі Ліги конференцій

У четвер, 25 липня, житомирське Полісся зіграло дебютний матч у єврокубках. Суперником "вовків" була словенська Олімпія з Любляни.

Олімпія – Полісся 2:0

Гол, Флоруц, 57, Пінту, 90+2

Перед історичним дебютом житомирський клуб значно оновив команду, яку очолив головний тренер Імад Ашур. Тож поєдинок у Любляні став дебютним для коуча "вовків", пише 24 Канал.

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Як зіграло Полісся в першому матчі

У стартовому складі тренерський штаб житомирян виставив чотирьох новачків: Волинець, Сарапій, Майсурадзе, Гуцуляк. А от на вістрі атаки вийшов досвідчений форвард Пилип Будківський.

У першому таймі на полі точилася рівна боротьба. Футболісти Полісся частіше володіли м'ячем, але небезпечних моментів поблизу воріт було обмаль. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Ігровою паузою краще скористалися господарі поля. На 57-й хвилині "дракони" відкрили рахунок у зустрічі. Олімпія провела швидку атаку, яку впевнено завершив Рауль Флоруц.

Одразу ж Імад Ашур провів заміни у складі команди, випустивши свіжих гравців. Футболісти Полісся побігли вперед, залишаючи вільні зони. Цим скористалася Олімпія, яка забила на другій компенсованій хвилині. У "драконів" відзначився Пінту.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Олімпії з рахунком 2:0. Полісся не зуміло здобути потрібний результат, але зберігає примарні шанси на прохід в наступний раунд.

Матч-відповідь другого раунду Ліги конференцій відбудеться 1 серпня. Очікується, що на поєдинку буде присутній Олександр Усик.