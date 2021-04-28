Олімпік сенсаційно переміг Зорю у матчі з незарахованим голом та вилученням воротаря: відео

Донецький Олімпік та луганська Зоря провели перенесений матч 10-го туру УПЛ. Перемогу у ньому святкував Олімпік, яка стала для команди першою у 2021 році.

Олімпік – Зоря 2:1

Голи: Бабенко, 53, Тейшейра, 71 – Аллах'яр, 90+1

Вилучення: Васіль, 32 (Зоря)

Так сталося, що Зоря та Олімпік провели два матчі чемпіонату один проти одного поспіль. 25 квітня вони провели календарний матч у Запоріжжі, а 28 квітня – перенесену гру першого кола у Чернігові. Саме тут Олімпік змушений проводити домашній матч після того, як команді заборонили проводити ігри в Києві на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Варте уваги Форварда збірної України, який пропустить Євро-2020, прооперували у Барселоні

Олімпік у 2021 році ще не перемагав. Відповідно не перемагав і наставник донеччан Юрій Калітвінцев. Тож Олімпік опустився в зону вильоту. Натомість Зоря до цієї гри "тримала" інтригу в чемпіонаті, адже залишалася серед претендентів на срібні нагороди. Але для цього треба було перемагати Олімпік. Тоді відставання від Шахтаря складало б лише одне очко.

Обидві команди активно розпочали матч. Тож голкіперам часто довелося вступати в гру.

Першими м'яч у ворота відправили гравці Зорі. Кочергін пробив з лінії штрафного – Кичак відбив ногами. Першим на добиванні опинився Луньов – голкіпер Олімпіка знову відбив. Але після того м'яч відлетів до Громова, який таки пробив повз голкіпера і у ворота.

Та радість луганчан була не довгою. Арбітр Микола Балакін відправився переглянути повтор, і не зарахував взяття воріт. Все через офсайд у Луньова.

Ключовий момент у матчі стався на 32-й хвилині матчу. Голкіпер Зорі Нікола Васіль вийшов на перехоплення м'яча. Він був першим, але після зіткнення з ним травму отримав Ібрагім Каргбо. Нога гравця Олімпіка вигнулася у неприродній формі. За це Балакін вирішив показати червону картку Васілю. Каргбо ж з поля забрала швидка допомога.

Вилучення отримав і помічник головного тренера Зорі Сергій Попов, який висловлював своє невдоволення.

Скористатися своєю грою в більшості Олімпіку вдалося вже у другому таймі. При цьому перший гол у ворота Зорі було забито в дещо кумедний спосіб – Лебеденко у штрафному майданчику з першої спроби не влучив по м'ячу, чим дещо спантеличив суперників. І лише після цього скинув під удар партнеру – Бабенко відправив м'яч точно в ціль.

Відео голу Бабенка

Згодом Олімпік створив ще декілька нагод. Найбільш реальна була у Нкенга – однак він не переграв Шевченка під час виходу один на один.

Та все ж Олімпік другий гол у матчі забив. Лебеденко віддав пас на Тейшейру, а вже у штрафному майданчику француз обіграв суперника та пробив повз голкіпера.

Відео голу Тейшейри

Один гол Зоря у цьому матчі таки відквитала – вже у компенсований арбітром час відзначився Аллах'яр, який вийшов на заміну.