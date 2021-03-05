Олімпік – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

У суботу, 6 березня, Олімпік зіграє з Шахтарем у матчі 17 туру УПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі донецького Олімпіка у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 17-го туру УПЛ Олімпік – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00.

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Олімпік – Шахтар: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч Олімпік – Шахтар легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.