Олімпік пропонував клубу Зеленського своє місце в УПЛ, – ЗМІ

Представники донецького Олімпіка пропонували керівництву Кривбасу своє місце в українській Прем'єр-лізі. Донеччани зникнуть з футбольної мапи України через фінансові труднощі.

При цьому не відомо, яким чином ініціатори пропозиції збиралися домовитися з керівництвом українського футболу для заміни клубів.

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За інформацією джерела, клуб з Кривого Рогу не став розглядати цю пропозицію донеччан про заміну.

Кривбас за підсумками минулого сезону вийшов у Першу лігу.

Олімпік припинить існування

Очікується, що в найближчі дні Олімпік оголосить про припинення виступів в УПЛ, а його місце займе Минай, що вилетів з УПЛ за спортивним принципом.

Зеленський та відродження Кривбасу