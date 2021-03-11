Олімпік оштрафували на 500 тисяч гривень та заборонили грати на стадіоні "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет виніс рішення після скандального матчу Олімпік – Шахтар, який відбувся 6 березня на стадіоні "Динамо" в Києві. Покарали як Олімпік, так і сам стадіон.

Контрольно-дисциплінарний комітет вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка "була такою, що не відповідала вимогам Регламенту УПЛ та Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ".

клуб-господар не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті та на післяматчевому флеш-інтерв’ю;

Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від’їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог.

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За результатами розгляду КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.

Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.

КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.

Також КДК рекомендував комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань розглянути питання про заборону використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ, ПЛФ та Кубку України з футболу до кінця сезону-2020/2021. Та про можливість проведення матчів на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в сезоні-2021/2022 після окремого рішення Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ з урахуванням неухильного дотримання клубами всіх регламентних вимог з питань безпеки.

Варто відзначити, що цей стадіон в УПЛ, окрім Олімпіка, також використовує Динамо та чернігівська Десна.