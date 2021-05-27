Олімпік може не отримати атестат, після чого припинить існування, – ЗМІ

3 червня відбудеться виконком УАФ, на порядку денному – затвердження результатів роботи атестаційної комісії. Один з трьох клубів, які повинні брати участь у наступному сезоні УПЛ, ризикує не отримати доступ до змагань.

За інформацією джерела, швидше за все, Олімпік не отримає атестат, втративши право виступати в елітному дивізіоні і може припинити своє існування.

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Проблеми інших клубів

Поки що є питання, які стосуються, перш за все, клубної інфраструктури і до Десни з Інгульцем.

Втім, за наявною інформацією, ці команди будуть допущені до участі в чемпіонаті УПЛ умовно і їм нададуть час для усунення недоробок.

У новому сезоні в чемпіонаті УПЛ повинні виступати 16 команд.