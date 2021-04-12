Колос у більшості дотиснув Олімпік наприкінці матчу: відео

Донецький Олімпік та Колос зустрілися 11 квітня в останньому матчі 21 туру УПЛ. Формально домашній для Олімпіка матч відбувся у Ковалівці на стадіоні Колоса. Поєдинок завершився перемогою Колоса.

Олімпік – Колос 1:2

Голи: Каргбо, 30 – Костишин, 68 (п), Мілько, 87

Вилучення: Екра, 57 (Олімпік)

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Команди вирішили не форсувати подій і першого гострого моменту довелося чекати пів години. На щастя, цей момент завершився голом.

На 30 хвилині Лебеденко передачею з власної половини поля вивів Каргбо на рандеву з Волинцем. Орендований у Динамо легіонер Олімпіка впевнено переграв голкіпера, завдавши потужного удару.

Колосу знадобилося 3 хвилини, щоб відповісти майже результативним ударом. Колишній "динамівець" Кирило Петров після подачі з кутового зрізав м'яч у ворота Кічака. Воротареві довелося проявити свою реакцію.

Під завісу тайму зрівнювати рахунок міг Гавриш, однак Кічак відбив м'яч, який летів під поперечину.

По перерві Олімпік підвів івуарієць Екра, який дебютував за донеччан. Легіонер за 7 хвилин награв на 2 жовті картки – вилучення.

Досить швидко Колос отримав шанс зрівняти рахунок. Альваренга у штрафному налетів на Хльобаса – пенальті. Удар з позначки реалізував Костишин, хоча Кічак ледь не відбив м'яч.

Колос тиснув на Олімпік протягом усього другого тайму та був винагороджений наприкінці гри. Після навісу з кутового Мілько вдало зіграв на дальній стійці та переправив м'яч у ворота.

Після цього матчу позиції команд не змінилися. Колос за 5 турів до завершення сезону посідає 6 місце, однак продовжує вести боротьбу за єврокубки. Натомість Олімпік утримує 11 місце, однак перебуває поблизу зони вильоту.

Олімпік – Колос відеоогляд