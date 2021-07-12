Олімпік буде жити: клуб заявляється на чемпіонат Першої ліги

Склад учасників змагань під егідою ПФЛ України може зазнати змін. Президент ПФЛ України Олександр Каденко заявив, що Олімпік відправив лист з проханням про участь в Першій лізі.

Олімпік не припинить існування

Також Каденко в ексклюзивному інтерв'ю розповів, в якій лізі виступатиме Миколаїв, який посів четверте місце в Першому дивізіоні, а також пояснив, хто може замінити миколаївців в разі їх переходу в Другу лігу.

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ПФЛ України отримала офіційного листа від ФК Олімпік з проханням розглянути можливість виступу донеччан у першому дивізіоні. 13 липня це питання буде детально вивчене і є всі підстави вважати, що відмовившись від суперництва в еліті Олімпік поміняється місцями з Минаєм, який готовий знову грати в класі найсильніших,

– заявив він.

"Також завтра поставимо крапку над "i" й в історії з Миколаєвом, клубне керівництво якого наполягає на переведенні команди в Другу лігу. Швидше за все, ми підемо "містянам" назустріч, і їх в Першому дивізіоні замінить згідно регламенту Кремінь, який посів у минулому сезоні 15 місце і вилетів у Другу лігу", – підсумував Каденко.