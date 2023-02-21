Другий асист за два роки: Бєсєдін допоміг Омонії здобути важливу перемогу – відео

Український форвард Артем Бєсєдін нагадав про себе у черговому матчі чемпіонату Кіпру. Гольова передача нападника допомогла його новій команді здобути перемогу.

У понеділок, 20 лютого, у чемпіонаті Кіпру відбувся поєдинок 24-го туру, в якому Омонія грала проти Олімпіакоса Нікосія.

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Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч на 34-й хвилині. Безпосередню участь у моменті прийняв український форвард Артем Бєсєдін. Після вертикальної передачі нападник виграв повітряну боротьбу та скинув м'яч у партнера по команді. Лоїзос Лоїзу розібрався у ситуації та забив гол у ворота Олімпіакоса.

Відео асисту Бєсєдіна

Ця перемога стала для Омонії першою у п'яти останніх матчах чемпіонатах. Востаннє кіпріоти вигравали ще 16 січня. До речі, Роман Безус, який теж грає за Омонію, не потрапив навіть у заявку на матч.

Завдяки перемозі над Олімпіакосом Омонія набрала 38 очок і вийшла на 5-те місце у чемпіонаті Кіпру.

Нагадаємо, що Артем Бєсєдін наприкінці січня на правах оренди перейшов до Омонії. Форвард відіграв за нову команду 3 матчі й відзначився 1 асистом. До речі, це лише друга гольова передача Бєсєдіна за два роки. Гольова "засуха" Бєсєдіна триває з квітня 2021 року.