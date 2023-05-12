Їх нічого не лякає: скандальний європейський клуб плекає надії співпрацювати з Ребровим
Джерело:OnSport
Сергій Ребров уже потрапив на радари декількох футбольних колективів. Проте деякі з них виглядають більш серйозно налаштовані.
Грецький Олімпіакос не покладає надії співпрацювати з Сергієм Ребровим. Український фахівець виявися найкращим серед низки тренерів.
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Додатковий варіант
Грецький гранд і раніше проявляв інтерес до українського фахівця, та от Сергій Ребров ясно дав зрозуміти, що робота у Олімпіакосі нічим його і близько не приваблює. Та от "червоно-білі" виявились не з тих, хто готовий так легко відступити. "Легенд" не лякає позиція українського тренера, оскільки, як виявилось, Ребров став пріоритетним варіантом для грецького гранду та його президента.
Олімпіакос готовий запустити нову хвилю переговорів з українським тренером. Проте "червоно-білі" зможуть більше впливати на ситуацію тільки тоді, коли "легенди" дізнаються, в якому саме єврокубковому турнірі їм прийдеться відстоювати честь Греції, а тому на деталі перемовин ще прийдеться зачекати. Наразі Олімпіакос знаходиться на 3-му місці тамтешнього чемпіонату, що дарує колективу шанс позмагатися за трофей Ліги Європи.
Цікаво.Власника грецького гранда Евангелоса Марінакіса часто звинувачували в організації договірних матчів, підкупі та залякуванні суддів та зв'язках з кримінальними організаціями. До того ж він володіє ще й Ноттінгемом Форест.
Кар'єра Сергія Реброва у ролі тренера
- Український фахівець за свою майже 10-річну тренерську кар'єру встиг потренувати 4 колективи, серед яких були і європейські, і азійські.
- Розпочав свій шлях Ребров звісно ж у київському Динамо, де він підмінив Олега Блохіна, який відійшов від справ. У стані "біло-синіх" Сергій добився чималих висот, а саме: двічі ставав чемпіоном України (2014/2015, 2015/2016), двічі володарем Кубка України (2014, 2015) та одного разу володарем Суперкубка України (2016). До того ж Ребров з "бобрами" виходив у останній на даний момент чвертьфінал Ліги Європи (де поступився Фіорентині) та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (де кияни поступилися Манчестер Сіті).
- Після столичного колективу Ребров відправився у Саудівську Аравію очолювати на один сезон Аль-Аглі, з якими він зміг стати віцечемпіонами країни.
- Після Азії Сергій повернувся в Європу, а саме у чемпіонат Угорщини, де він став на тренерський місток Ференцвароша, який він зміг повернути у груповий етап Ліги чемпіонів, проте іронічно вилетів звідти від Динамо. Також Ребров з угорцями тричі вигравав внутрішній чемпіонат.
- Після значних тріумфів у Європі, Сергій вирішив прийняти сенсаційне рішення та повернутися у Азію, та от цього разу в ОАЕ, а саме очоливши Аль-Айн, який українець досі тренує. Ребров з "лідерами" ставав чемпіоном країни та володарем Кубка ліги.