На Олімпіаді в Пекіні розіграли перші комплекти нагород: список переможців

На Олімпійських іграх у Пекіні 5-го лютого розпочався розіграш медалей. Протягом суботи спортсмени розіграли шість комплектів нагород.

Найбільше золотих нагород протягом 5-го лютого здобули представники Норвегії – дві. Україна поки не виборола жодної нагороди, повідомляє 24 канал. Всього медалі вже вибороло 13 країн.

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Біатлон (змішана естафета)

1. Новерія (Марте Олсбю, Тіріль Екхофф, Тар'єй Бьо, Йоганнес Бьо)

2. Франція (Анаїс Шевальє-Буше, Жулія Сімон, Емільєн Жаклен, Кантен Фійон-Має)

3. Олімпійський комітет Росії (Уляна Нігматулліна, Крістіна Резцова, Олександр Логінов, Едуард Латипов)

Лижні гонки

1. Тереза Йохауг (Норвегія)

2. Наталія Непряєва (Олімпійський комітет Росії)

3. Тереза Штадлобер (Австрія)

Фристайл

1. Вальтер Вальберг (Швеція)

2. Мікаель Кінгсбері (Канада)

3. Ікума Хорісіма (Японія)

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Стрибки на лижах з трампліна

1. Урша Богатай (Словенія)

2. Катаріна Альтхаус (Німеччина)

3. Ніка Крижнар (Словенія)

Ковзанярський спорт

1. Ірене Схаутен (Нідерланди)

2. Франческа Лоллобриджида (Італія)

3. Ізабель Вайдеман (Канада)

Шорт-трек (змішана естафета)

1. Китай

2. Італія

3. Угорщина

Розіграш медалей на Олімпійських іграх продовжиться у неділю, 6-го лютого. У цей день на Іграх у Пекіні розіграють 7 комплектів нагород.