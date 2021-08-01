На Олімпіаді не змогли визначити чемпіона у стрибках у висоту: золоті медалі дали обом стрибунам

На Олімпіаді-2020 сталося доволі непересічна подія. Чемпіонами стали одразу двоє спортсменів. А бронзу отримав ще один, який показав такий самий результат.

За перемогу у стрибках у висоту серед чоловіків боролися 13 атлетів. Українець Андрій Проценко не зумів подолати кваліфікацію.

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Головна боротьба за чемпіонство велася між представником Катару Мутазом Баршимем, італійцем Джанмарко Тамбері та білорусом Максимом Недасековим.

Баршим та Тамбері усі свої спроби до 2,37 метра виконали чисто і з першої спроби. А от 2,39 метра нікому з них не підкорилося.

Оскільки спроби в обох закінчилися, і вони показали однаковий результат, перед арбітрами постало непросте завдання – кого визначити чемпіоном. Спортсменам запропонували або далі стрибати, або розділити перемогу. Обоє обрали другий варіант.

Варто відзначити, що Недасеков теж стрибнув на 2,37 метра. Але у попередніх спробах він допустився помилок, тому став лише третім.