На Олімпіаді-2020 стартували перші змагання: як це було

У ніч на 21 липня на стадіоні "Фукусіма Адзума" в Японії відбулися перші змагання на Олімпійських іграх-2020.

Змагання почалися в софтболі (полегшений різновид бейсболу), чоловічому та жіночому футболі, а також в академічному веслуванні та стрільбі з лука.

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Перші змагання

У першому турі групового етапу з софтболу жіноча збірна Японії здобула пермогу над Австралією з рахунком 8:1.

Змагання з софтболу на літніх Олімпійських іграх триватимуть з 21-го до 27 липня. Шість жіночих збірних розіграють один комплект нагород. Натомість чоловіки змагатимуться в бейсболі.

Триразовим володарем золотих медалей є збірна Штатів, одноразовим – Японія.

Вже 23 липня в Токіо відкриються Олімпійські ігри. На тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу в країну прилетять близько 90 тисяч осіб – атлетів, тренерів, спортивних функціонерів і журналістів. Проти проведення ігор в таких умовах активно виступають японські лікарі та самі мешканці Токіо.

– це різновид бейсболу з використанням м'якшого м’яча і збільшеної біти. Матч триває сім інінгів.