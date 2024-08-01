Українську дзюдоїстку дискваліфікували на Іграх-2024, але шанси на медалі ще зберігаються

Сьогодні, 1 серпня, на літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі розпочала виступи ще одна українська дзюдоїстка. Спортсменка програла у чвертьфіналі змагань з дзюдо.

Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко представляє олімпійську збірну України у ваговій категорії до 78 кілограмів, – пише 24 канал. Це перша Олімпіада для української спортсменки.

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Литвиненко не пройшла далі

У 1/8 фіналу змагань з дзюдо на Олімпійських іграх-2024 в Парижі українка Єлизавета Литвиненко здолала Лоріану Куку, яка представляє Косово.

У чвертьфінал Литвиненко програла італійській дзюдоїстці Аліче Белланді. Єлизавета отримала дискваліфікацію у сутичці з італійкою. Тепер українка буде боротись за бронзові медалі Олімпійських ігор-2024.

Нагадаємо, що 20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу 2022 року.

Олімпійська збірна України сьогодні здобула другу нагороду на Олімпіаді-2024. У змаганнях зі стрільби з гвинтівки з відстані у 50 метрів срібну медаль виграв Сергій Куліш.