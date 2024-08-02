Стрибки у висоту на Олімпіаді-2024: не всі українські легкоатлетки подолали планку

Сьогодні, 2 серпня, на літній Олімпіаді-2024 приєднались три українські легкоатлетки. Спортсменки змагались у кваліфікації у стрибках в висоту.

В Парижі на Олімпійських іграх-2024 відбулась кваліфікація у стрибках в висоту серед жінок. Україну в цій дисципліні представляють – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, – повідомляє 24 канал.

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Кваліфікація Олімпіади-2024 для українських легкоатлеток

Ярослава Магучих та Ірина Геращенко змогли подолати планку у 1,95 метри та пройшли у фінал Олімпійських ігор-2024. Це найкращий результат, який показала Ірина у цьому сезоні.

Інша українська легкоатлетка Юлія Левченко не підкорила планку висотою у 1,83 метри та достроково завершила виступи на Олімпіаді-2024 року. Перед змаганнями, щоб пройти у фінал потрібно було подолати планку – 1,97 метри.

Ярослава Магучіх на змаганнях Діамантової ліги встановила новий світовий рекорд. Українка перша за 36 років подолала планку висотою 2,10 метри.

14 спортсменок підкорили висоту 1,92 метри, тому організатори вирішили підняти планку на 3 сантиметри. Всього у заключний етап змагань пройшли 12 легкоатлеток. Фінал заплановано на 4 серпня о 20:50 за київським часом.

Україна на Олімпіаді-2024 має 2 нагороди та посідає 35 місце у загальному списку медалістів. "Срібло" та "бронзу" Олімпійських ігор виграли Сергій Куліш та Ольга Харлан.