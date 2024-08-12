Сума виплат не змінювалась: скільки насправді призових отримають медалісти Олімпіади-2024

Учора, 11 серпня, завершились літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, які розпочались 26 липня. Українські спортсмени посіли 22 сходинку та здобули 12 медалей.

Перед Олімпіадою-2024 у Парижі голова НОК України Вадим Гутцайт розповідав про зміни призових для спортсменів, які здобудуть медалі на змаганнях. Всього медалістами в Парижі стали 15 українських атлетів.

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Призовий фонд не змінився

У квітні цього року, голова НОК України Вадим Гутцайт розповідав про те, що будуть зміни у виплатах за медалі Олімпіади-2024: за "срібло" – 100 тисяч доларів США та за "бронзу" – 80 тисяч доларів США,

Скоріш за все Гутцайт помилився тому, що призові не змінились з часів Олімпійських ігор у Лондоні-2012. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення винагород спортсменам України – чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам».

Останні зміни у постанові відбувались у 2012 році.

Установити спортсменам України – чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам починаючи з ХХХ літніх Олімпійських ігор винагороди у таких розмірах: I місце – 125 тисяч доларів США, II місце – 80 тисяч, III місце – 55 тисяч доларів США,

– йдеться у постанові Кабміну України.

Тому насправді сума, яка була виділена Міністерству молоді та спорту для нагородження українських олімпійців, складає 1 мільйон 450 тисяч доларів США. Також, окрім спортсменіа, отримають виплати їхні тренери.