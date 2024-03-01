Агресори під нейтральним прапором: як російські військові можуть потрапити на Олімпіаду-2024

Спортсмени з країни-агресорки візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі. Проте багато з них не відповідають критеріям МОК.

Росія завжди використовувала спорт в інформаційній війні. Недаремно левова частина атлетів країни-агресорки представляють різні мілітарні структури.

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Російські спортсмени не відповідають критеріям нейтральності

Щоб не допустити таких спортсменів до міжнародних змагань МОК затвердив критерії нейтральності. На цей статус не можуть претендувати атлети із силових структур Росії, а також ті, хто підтримує агресію проти України.

Проте росіяни не надто переймаються відповідністю критеріям. Наразі відомі прізвища "нейтральних" спортсменів, які мають відношення до силових структур. Тож вони повинні пройти ретельну перевірку МОК.

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На офіційному сайті спортивного товариства ЦСКА містяться відомості про наступних "нейтральних" атлетів: дзюдоїстів Міхаїла Ігольнікова, Інала Тасоєва, Тамерлана Башаєва, Сабіну Гілязову, Мадіну Таймазову, борця Заурбека Сідакова, а також таеквондиста Владислава Ларіна.

У 2021 році прапорщики Таймазов і Сідакова були нагороджені медалями "За військову доблесть". Ці нагороди вони отримали з рук міністра оборони РФ Сергєя Шойгу. Таку ж медаль отримав прапорщик Збройних сил РФ Тамерлан Башаєв.

Сергєй Шойгу і Тамерлан Башаєв / російські ЗМІ

Переважна більшість спортсменів мають посади у мілітарних силах Росії. Борець Заур Угуєв станом на 4 квітня 2021 року числився старшим інструктором спортивної команди Північно-Кавказького округу військ Національної гвардії РФ (Росгвардії). Тоді ж він отримав подяку від командувача Північно-Кавказького округу Росгвардії Сергія Захарова.

Дзюдоїсти Угуєв, Адамян, Абдулаєв і Каніковський представляють спортивне товариство "Динамо", засновником якого є Міністерство внутрішніх справ. Матвій Каніковський станом на листопад 2022 року мав звання рядового Росгвардії. Рамазан Абдулаєв у публікаціях за лютий 2021 року фігурує як сержант полку поліції ГУ МВС Росії по Московській області.

Публікація пресслужби Росгвардії про рядового Матвія Каніковського / російські ЗМІ

Сержант Арман Адамян є співробітником ізолятора тимчасового тримання у місті Корольов Московської області. Цілком ймовірно, що вищезгадані спортсмени продовжують службу у силових структурах.

Ціла низка "нейтральних" спортсменів представляють спортивний клуб ЦСКА – структурний підрозділ Міністерства оборони РФ. Керівника цієї установи призначає особисто Шойгу. Атлети проходять службу у спортивних ротах ЦСКА, а згодом підписують контракти з Міноборони.

На приналежність до згаданого спорттовариства варто перевірити дзюдоїстів Махмадбека Махмадбекова, Дар’ю Курбонмамадову та Еліс Старцеву. Відомо, що тренер Старцевої, Ігор Бистров проходив військову службу у Збройних силах РФ та вийшов у запас у званні полковника.

Полковник Бистров спорттовариства ЦСКА / російські ЗМІ

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Зазначимо, що на Олімпіаду-2024 в жодному разі не повинні потрапити спортсмени, які не відповідають вимогам нейтральності. Немає сумнівів, що згадані спортсмени будуть заднім числом звільнені з лав Збройних сил Росії. Проте це не звільняє їх від відповідальності за злочини проти України. Росія обов'язково використає учасників Олімпіаду у своїй пропаганді.

Від російських ракетних ударів було зруйновано сотні об'єктів спортивної інфраструктури: стадіони, спорткомплекси, басейни, тенісні корти. Через постійні обстріли українські атлети не мають змогу повноцінно тренуватися. Станом на кінець 2023 року від дій російських загарбників загинули понад 400 українських спортсменів.