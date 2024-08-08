Рекордсмен світу знепритомнів після падіння в забігу на Олімпіаді-2024: моторошне відео

Неприємний випадок трапився під час фіналу бігу з бар'єрами на Олімпійських іграх. Ефіопський спортсмен Ламеха Гірма не зміг завершити дистанцію.

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх в Парижі відбувся фінал бігу з бар'єрами на дистанцію 3000 метрів. Одним з головних претендентів на "золото" у цій дисципліні був рекордсмен світу Ламеха Гірма.

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Ефіопський бігун тримався на дистанції у трійці лідерів. Коли атлети пішли на останнє коло, Гірма зачепився за перешкоду та невдало вдарився головою об доріжку. 23-річний спортсмен знепритомнів та залишився лежати на животі.

Відео падіння Ламехи Гірма

Одразу ж Гірма отримав невідкладну допомогу від медичної бригади. Легкоатлету наклали шийний бандаж та привели до тями. Подальшу допомогу спортсмену надавали у лікарні.

Лемеха залишився на ніч у медичному закладі. Його тренер повідомив, що Гірма був у "хорошому стані".

Ламеха Гірма у лікарні / фото з мережі Х

За відсутності рекордсмена забіг виграв марокканський бігун Суфіан ель-Баккалі, якому дісталася золота нагорода Олімпійських ігор.

Що відомо про ефіопського рекордсмена