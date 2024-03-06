Російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024
Джерело:ITF
Міжнародна тенісна організація (ITF) повідомила, що представники країн-агресорів отримали допуск до Олімпіади та Паралімпіади. Вони змагатимуться у статусі нейтральних спортсменів.
Тенісистів з Росії та Білорусі допустили до Олімпійських ігор-2024. Про це повідомив офіційний сайт ITF.
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ITF виконала рекомендації МОК
Представники країн-агресорів допущені до індивідуальних змагань у нейтральному статусі.
"Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим спортсменам з російськими та білоруськими паспортами взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в якості індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) і Паралімпійських іграх в якості нейтральних паралімпійських спортсменів (NPA).
ITF підтверджує, що тенісисти з цих країн будуть допущені до участі в олімпійських і паралімпійських змаганнях з тенісу в індивідуальному й нейтральному статусі, якщо вони відповідають принципам МОК щодо AIN і МПК щодо NPA.
Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору та допуску, викладеним у відповідному Регламенті ITF.
Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була прийнята в березні 2022 року", – йдеться в офіційній заяві ITF.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня. Міжнародний олімпійський комітет наприкінці минулого року допустив до змагань російських та білоруських спортсменів. Вони зможуть змагатися лише в індивідуальних видах спорту та в нейтральному статусі.