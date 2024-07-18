Житиме в окремій кімнаті: від Нідерландів на Олімпіаду поїде волейболіст, який зґвалтував дитину

Стівен ван де Вельде має заплямовану репутацію після скандалу десятирічної давнини. Хлопцю дозволили зіграти на Іграх, але обмежать його навколоспортивне життя.

Вже за тиждень, 26 липня, в Парижі стартують Олімпійські ігри-2024. У програмі змагань буде пляжний волейбол, куди завітає спортсмен із дуже скандальною репутацією.

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Ґвалтівник на Олімпіаді

Мова про Стівена ван де Вельде, який зіграє за збірну Нідерландів. Річ у тім, що раніше 29-річний волейболіст був звинувачений у зґвалтуванні дитини.

НОК Нідерландів повідомив, що ван де Вельде проживатиме в окремій кімнаті від інших гравців. Крім того, Стівена позбавлять можливості спілкуватися зі ЗМІ.

Зазначається, що про такі заходи попросив сам нідерландський волейболіст. На Олімпійські ігри ван де Вельде кваліфікувався разом із Меттью Іммерсом.

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Що зробив ван де Вельде

Історія зі Стівеном трапилась у 2014 році у Великій Британії. Хлопець, якому було 19 років, познайомився із жертвою у соцмережі та домовився про зустріч. Після цього ван де Вельде полетів до Англії, де і скоїв злочин.

У 2016 році Стівен зізнався по трьох пунктах звинувачень, через що отримав чотири роки за ґратами. Втім всього через 12 місяців ван де Вельде звільнили з в'язниці і він зміг відновити спортивну кар'єру.