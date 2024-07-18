Будет жить в отдельной комнате: от Нидерландов на Олимпиаду поедет волейболист, изнасиловавший ребенка

Стивен ван де Вельде имеет запятнанную репутацию после скандала десятилетней давности. Парню разрешили сыграть на Играх, но ограничат его околоспортивную жизнь.

Уже через неделю, 26 июля, в Париже стартуют Олимпийские игры-2024. В программе соревнований будет пляжный волейбол, куда приедет спортсмен с очень скандальной репутацией.

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Насильник на Олимпиаде

Речь о Стивене ван де Вельде, который сыграет за сборную Нидерландов. Дело в том, что ранее 29-летний волейболист был обвинен в изнасиловании ребенка.

НОК Нидерландов сообщил, что ван де Вельде будет проживать в отдельной комнате от других игроков. Кроме того, Стивена лишат возможности общаться со СМИ.

Отмечается, что о таких мерах попросил сам нидерландский волейболист. На Олимпийские игры ван де Вельде квалифицировался вместе с Мэттью Иммерсом.

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Что сделал ван де Вельде

История со Стивеном случилась в 2014 году в Великобритании. Парень, которому было 19 лет, познакомился с жертвой в соцсети и договорился о встрече. После этого ван де Вельде улетел в Англию, где и совершил преступление.

В 2016 году Стивен признался по трем пунктам обвинений, из-за чего получил четыре года за решеткой. Впрочем всего через 12 месяцев ван де Вельде освободили из тюрьмы и он смог возобновить спортивную карьеру.