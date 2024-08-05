Не втрималась на колоді: Байлз втратила перемогу у фіналі Олімпіади-2024 у гімнастиці

Сьогодні, 5 серпня, відбулися змагання у спортивній гімнастиці на літніх Олімпійських іграх-2024 у вправах на колоді. На учасниць турніру чекав драматичний фінал з падінням.

Багато хто вважав головною фавориткою змагань у гімнастиці представницю США –Сімону Байлз. Американка вже здобула три золотих медалі на Олімпіаді-2024 в Парижі.

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Падіння Сімони Байлз

Сімона Байлз досить добре розпочала змагання у вправах на колоді, але в моменті не змогла втримати рівновагу та впала з колоди. Судді оцінили виступ американської спортсменки у 13.100 балів. Цей результат залишив Байлз поза п'єдесталом.

Відео падіння Байлз:

За підсумками змагань перше місце зайняла Аліса Д'Амато (14.366 балів) та виграла "золото" Олімпіади-2024 в Парижі для Італії. Друге місце у китаняки Чжоу Яцінь – 14.100, а "бронзу" здобула ще одна італійська представниця Маніла Еспозіто – 14.000 балів.

Україна на Іграх-2024 в Парижі розташовується на 17 місці. Сьогодні Ілля Ковтун виборов ще одну срібну медаль для української збірної у змаганнях зі спортивної гімнастики.