"Комусь це не сподобалося": російську чемпіонку вигнали із збірної через участь в Олімпіаді-2024

Російські спортсмени візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 в нейтральному статусі. Проте влада країни-агресорки вважає таких атлетів зрадниками.

Про санкції російської влади до спортсменів, які вирішили змагатися на Олімпіаді-2024, розповіла п'ятиборка Ульяна Баташова. Багаторазову чемпіонку Росії виключили зі складу збірної та позбавили фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія суворо карає своїх "нейтральних" спортсменів

29-річна спортсменка пояснила, чому вирішила поїхати в Париж. Річ у тім, що з програми сучасного п'ятиборства приберуть конкур – подолання перешкод на конях. Його замінять на подолання смуги перешкод.

На Олімпійських іграх в Парижі змагання з сучасного п'ятиборства востаннє проходитимуть в класичному варіанті. Тому перед Баташовою стояв вибір – завершувати кар'єру або поїхати на Ігри-2024.

Спортсменка подала документи на отримання нейтрального статусу та отримала дозвіл змагатися в Парижі. У Росії її рішення не схвалили, одразу виключивши її зі складу збірної.

Комусь це, певне, не сподобалося, мене не підтримали. Федерація не те, що не допомогла, мене одразу звільнили зі збірної. Але моя мрія дорожча за гроші,

– розповіла Баташова.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли "нейтральних" спортсменів цькують на батьківщині. Старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко вважає зрадниками атлетів, які обрали участь в Олімпіаді.

Хто така Ульяна Баташова