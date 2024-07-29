Стартувала з перемоги за 5 секунд: Дар'я Білодід сенсаційно вилетіла з Олімпійських ігор-2024
Українська дзюдоїстка ефектно розпочала свій шлях на Іграх у Парижі. Дівчина знищила суперницю з Кірибаті, але вже у наступному раунді сама зазнала поразки.
На Олімпійських іграх-2024 стартував третій ігровий день. У програму потрапили змагання з дзюдо, де від України стартувала Дар'я Білодід, пише 24 Канал.
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Від успіху до провалу
Дівчина потрапила у турнір вагової категорії до 57 кілограмів та блискавично у ньому стартувала. В 1/16 фіналу Дар'я легко впоралась із представницею Кірибаті Неру Тєбва.
Опонентка є наймолодшою учасницею Олімпіади-2024 з дзюдо. Але весь поєдинок тривав усього 5 секунд! Білодід іппоном легко перемогла Неру та вийшла в 1/8 фіналу.
Відео перемоги Білодід над Тєбвою:
Там на неї чекала срібна призерка минулого чемпіонату світу Харука Фунакубо. Зустріч була рівною, проте українка примудрилась отримати три шидо та заробити дискваліфікацію.
А перед цим рефері попросив секундантку українки залишити майданчик. Як наслідок, японка здобула перемогу та вийшла в 1/4 фіналу на Леон Сізік (Франція).
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Тим часом, Дар'я завершує свої виступи на Олімпійських іграх лише у 1/8 фіналу. Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 Білодід здобула бронзову медаль.