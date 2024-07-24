Перша сенсація на Олімпіаді: Аргентина на останній хвилині матчу врятувалася від поразки
У Франції стартував олімпійський футбольний турнір. У групі В, де грає збірна України, зустрічалися збірні Аргентини та Марокко.
Аргентина U-23 – Марокко U-23 2:2
Голи: Сімеоне, 69, Медіна, 90+16 – Рахімі, 45+2, 51 (з пен)
Ще перед стартом Олімпіади-2024 Аргентина вважалася фаворитом групи В та й всього футбольного турніру. Проте матч у Сент-Етьєні наочно показав, що буває, коли недооцінюєш суперника, пише 24 Канал.
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Рятівна 16-та хвилина компенсованого часу
Африканська збірна першою відкрила рахунок у зустрічі. Наприкінці першого тайму Рахімі підхопив м'яч у штрафному майданчику та потужно пробив по центру воріт.
Початок другої половини зустрічі знову був за марокканцями. Той же Рахімі чітко виконав одинадцятиметровий та подвоїв перевагу у рахунку.
"Альбіселесте" відігралися на 69-й хвилині. Джуліано Сімеоне, син головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне, ефектно пробив у дев'ятку після пасу партнера по команді.
Аргентинці нічого не могли вдіяти з африканською збірною, якби не допомога арбітра, який додав 15 хвилин до основного часу (майже екстратайм). Коли йшла 16-та компенсована хвилина фаворити досягли свого. Медіна у воротарському майданчику дістався м'яча та пробив головою.
2:2 – такий підсумок першого матчу в групі В.
Нагадаємо, що збірна України свій перший поєдинок зіграє проти Іраку у середу, 24 липня. Гра розпочнеться о 20:00.